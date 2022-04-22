На Миколаївщині 54-річна «тіктокерша» прославляла «Новоросію», їй загрожує тюрма

Жінка постійно поширювала пропагандистські відео країни агресора та робила його доступним для перегляду широкому колу осіб

Правоохоронці викрили 54-річну мешканку Первомайська Миколаївської області, яка здійснювала проросійську пропаганду. Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка через свої акаунти у соціальних мережах «Фейсбук», «Тік ток», «Однокласники» та «Вконтакте» поширювала матеріали, які пропагують створення так званої «Новоросії» на території Донецької Луганської, Херсонської та Миколаївської областей.

Крім того, жінка постійно поширювала пропагандистські відео країни агресора та робила його доступним для перегляду широкому колу осіб.

21 квітня окружна прокуратура спільно з слідчим відділом Первомайського відділу поліції під оперативним супроводом УСБУ в Миколаївській області провели обшук її домоволодіння, у ході якого вилучено комп’ютер, ноутбук та мобільні телефони з сім картами мобільних операторів РФ.

Наразі вирішується питання про проведення необхідних експертиз та повідомлення особі про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років.