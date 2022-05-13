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    На Миколаївщині триває влаштування тимчасових проїздів

    Проїзди наразі облаштовуються або вже облаштовані на важливих транспортних сполученнях області - На Миколаївщині триває влаштування тимчасових проїздів
    Проїзди наразі облаштовуються або вже облаштовані на важливих транспортних сполученнях області
    фото: Офіс президента

    «Після завершення бойових дій все зробимо кращим, ніж було» – Тимошенко

    У Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

    Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками візиту до Миколаївської області.

    За словами Тимошенка, тимчасові проїзди наразі облаштовуються або вже облаштовані на важливих транспортних сполученнях області.

    «Тимчасові будови для проїзду вже обладнані у Вознесенську та Новій Одесі. На ділянці Благовіщенське – Миколаїв тривають роботи з розбирання зруйнованого мосту. Калинівка – Снігурівка поки що проїзду немає через ворожі обстріли», – зазначив він.

    Тимошенко також додав, що відновлення інфраструктурних об‘єктів в усіх регіонах Україні відбувається після узгодження з військовими адміністраціями та Збройними силами України.

    «Після завершення бойових дій все зробимо кращим, ніж було», – підкреслив заступник керівника ОП.

    Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко, було відновлено залізничне сполучення між Києвом та Ірпенем, а згодом потяги курсуватимуть до звільнених Бородянки, Бучі та Гостомеля.

    Теги: росія окупанти дороги війна Миколаївщина будівництво ремонт Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині триває влаштування тимчасових проїздів