Крадіжка людей. Лукашенко приєднався до спецоперації Путіна

Самопроголошений президент Білорусі влаштував роздачу паспортів біженцям з України

Паспорти громадян Білорусі отримали 290 українців. Здебільшого це особи, які прибули з Донецької та Луганської областей, про це свідчить указ самопроголошеного президента Олександра Лукашенка від 12 травня.

У пресслужбі президента Білорусі зауважили, що з серпня 2021 року було прийнято у громадянство 1784 українців, із них 390 дітей. Підрозділами з громадянства та міграції МВС Республіки Білорусь за той же період оформлено білоруське громадянство 1750 громадянам України у спрощеному порядку.

Нагадаємо, що, починаючи з 24 лютого, Росія вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», майже 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

Раніше Росстат опублікував зведену статистику за природним приростом (скороченням) населення за підсумками двох місяців 2022 року. Приріст жителів продемонстрували тільки дев’ять регіонів РФ. На думку радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, шляхом депортації українців у ці депресивні регіони, Росія хоче вирішити власне демографічне питання.

«З цих регіонів їдуть навіть росіяни десь по інших регіонах, бо регіон економічно депресивний, людей немає, демографічний спад і, як ми розуміємо, немає кому працювати навіть на бюджетних підприємствах і виконувати певні роботи з благоустрою і таке інше, тобто прості роботи. Тому саме це вони роблять шляхом розміщення наших людей і залучення до цього сектору економіки», – розповів політик. Андрющенко зазначає, що це фактично повна аналогія з гастарбайтерами нацистського режиму, нацистської Німеччини.

Також стали відомі факти, щорашисти вивозять українців з тимчасово окупованих території у Чувашію, зокрема – у райони неподалік Чебоксар.

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