На Одещині через негоду знеструмлено 32 населених пункти

Наразі ускладнений проїзд на автошляху М-05 «Одеса- Київ»

У понеділок, 1 лютого, внаслідок погодних умов від енергопостачання відключено 32 населених пункти області. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС

Для відновлювальних робіт залучено: 11 бригад та п'ять одиниць техніки.

Наразі ускладнений проїзд на автошляху М-05 «Одеса- Київ» в напрямку м. Київ (між населеними пунктами Знам’янка та Ревове, від 400 до 360 км).

Також у ДСНС повідомили, що 31 січня поблизу смт. Любашівка у снігу застряг легковий автомобіль. Рятувальники за допомогою буксирувального тросу витягнули автівку на проїжджу частину дороги.

Вночі та вдень 1 лютого по Одеській області та в Одесі очікується погіршення погодних умов: вітер південний 15-20 м/с, вночі та вранці ожеледиця на півночі області значний сніг.

Рятувальники звертаються до населення з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням.

«При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках», – йдеться у повідомленні.

В Україні 1-2 лютого падатиме мокрий сніг. 1-2 лютого зниження температури вночі до -4 °С ...-10 °С, у північній частині – до -13 °С, удень – до 0...-6 °С. На півдні і сході температура істотно не зміниться: вночі приблизно 0 °С, удень +2...+8 °С.