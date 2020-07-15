На Одещині невідомі напали на підприємство та вкрали сонячні панелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі за фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.

В Одеській області невідомі напали на сільськогосподарське підприємство та викрали обладнання.

В Одеській області невідомі напали на сільськогосподарське підприємство та викрали обладнання.

Подія сталася неподалік села Голиця Болградського району. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Невстановлені чоловіки напали на охоронців підприємства. Охоронцям погрожували рушницею, побили та зв’язали, надівши на голови поліетиленові пакети.

Після цього нападники проникли на територію сільгосподарського підприємства та забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони поїхали з місця скоєння злочину на мікроавтобусі. Наразі за фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Харкові жінка вбила дитину й себе: поліція назвала причину трагедії