  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Одещині невідомі напали на підприємство та вкрали сонячні панелі

    • Розсилка
    <p>Наразі за фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.</p> <p>&nbsp;</p> - На Одещині невідомі напали на підприємство та вкрали сонячні панелі

    Наразі за фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.

     

    В Одеській області невідомі напали на сільськогосподарське підприємство та викрали обладнання.

    В Одеській області невідомі напали на сільськогосподарське підприємство та викрали обладнання.

    Подія сталася неподалік села Голиця Болградського району. Про це повідомляє УНН із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

    Невстановлені чоловіки напали на охоронців підприємства. Охоронцям погрожували рушницею, побили та зв’язали, надівши на голови поліетиленові пакети.

    Після цього нападники проникли на територію сільгосподарського підприємства та забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони поїхали з місця скоєння злочину на мікроавтобусі. Наразі за фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.

    Нагадаємо, у Харкові жінка вбила дитину й себе: поліція назвала причину трагедії

    Читайте також: 
    розслідування поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ