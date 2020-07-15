Американка скинула 153 кг і дала поради, як краще схуднути



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а два роки вона схудла до 80 кілограмів, а рік тому пережила операцію

Подружжя з американського штату Пенсільванія розповіли, як їм вдалося позбутися від надмірної ваги, і дали поради тим, хто худне.

Про це повідомляється на сайті програми Today телеканалу NBC.

Бріттані Нефф (Brittany Neff) з дитинства шукала розради в їжі, коли її долали негативні емоції. В результаті до 23 років вона розповніла до 233 кілограмів і перестала уміщатися за кермом автомобіля. Щоб зважити свою вагу, їй доводилося використовувати ваги для добрив.

Бріттані вдалося скинути вагу завдяки програмі схуднення, яку пропонувала компанія Optavia. За два роки вона схудла до 80 кілограмів, а рік тому пережила операцію, під час якої їй видалили шість кілограмів надлишкової шкіри. Жінка продовжує займатися спортом три або чотири рази на тиждень і дотримується дієти, що вимагає приймати їжу шість разів на добу маленькими порціями.

Незабаром після операції Бріттані вийшла заміж. Її чоловік Дуайт також страждав від надмірної ваги і з 2017 року намагався схуднути. Справи пішли на лад лише після знайомства з Бріттані. Дотримуючись її рекомендацій, він скинув 86 кілограмів, причому з початку березня йому вдалося схуднути на 26 кілограмів. Зараз його вага становить 88 кілограмів.

Бріттані і Дуайт вважають, що, для схуднення важливо стежити за своїм психічним здоров'ям. Крім того, вони радять знайти спільноту, однодумців які будуть підтримувати їх зусилля, і постаратися усвідомити свою мету і причини, що штовхають їх до схуднення.