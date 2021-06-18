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    Вбивство під Києвом: роботодавець до смерті побив підлеглого

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    Вбивство сталося в дачному будинку - Вбивство під Києвом: роботодавець до смерті побив підлеглого
    Вбивство сталося в дачному будинку
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські оголосили в розшук зловмисника

    У селі Хлепча Фастівського району Київщини роботодавець під час сварки до смерті побив підлеглого. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місці події працювали наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

    Встановлено, що 62-річний потерпілий працював в одному із дачних будинків різноробочим. Декілька днів тому між роботодавцем та робітником виникла сварка, яка переросла в бійку. 46-річний роботодавець почав лупцювати підлеглого по голові. Від отриманих травм чоловік помер, а зловмисник зник з місця події.

    Наступного дня тіло чоловіка знайшов співробітник, який повідомив про це до поліції.

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    Вбивство під Києвом: роботодавець до смерті побив підлеглого
    Вбивство під Києвом: роботодавець до смерті побив підлеглого
    Вбивство під Києвом: роботодавець до смерті побив підлеглого

    Слідчі Фастівського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Поліцейські встановлюють місце перебування зловмисника.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина
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    Вбивство під Києвом: роботодавець до смерті побив підлеглого