На переговорах між РФ та Україною у Відні немає узгоджених текстів угод — Коболєв



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«Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема», — повідомив Андрій Коболєв

Наразі «Нафтогаз» та «Газпром» обговорюють три угоди

Українська та російська сторони станом на вечір 28 грудня не змогли погодити остаточних текстів угод, необхідних для транзиту російського газу через Україну та відмови Нафтогазу від судових вимог.

Про це повідомив голова Нафтогазу Андрій Коболєв.

«Зрозуміло, що боротьба йде за кожну кому. Є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз нема», — повідомив Коболєв.

Він зазначив, що наразі «Нафтогаз» та «Газпром» обговорюють три угоди:

міжоператорську угоду, яка визначає технічні питання взаємодії операторів газотранспортних систем України та Росії,

договір про організацію транзиту, який «Газпром» прагне укласти з «Нафтогазом» (хоча повинен був укласти з Оператором ГТС України) — угода, у якій власне і йдеться про умови транзиту російського газу через Україну, терміни, обсяги тощо.

Третій документ, над яким працюють «Нафтогаз» та «Газпром» — угода про відкликання позивних вимог на 12,2 мільярда доларів.

«Мирова угода, якою «Нафтогаз» і «Газпром» визнають врегулювання взаємних претензій за контрактами 2009 року. Звичайно, тут також ідуть активні дискусії щодо принципів та гарантій. Відмовитися від своїх судових претензій ми готові лише взамін на щось рівноцінне», — повідомив Коболєв.

Він зазначив, що на переговорах, які нині тривають у Відні, не обговорюють судові процеси щодо конфіскованих внаслідок анексії Криму активів «Нафтогазу», прямі закупки газу у «Газпрому» та штраф Антимонопольного комітету, який уряд вже доручив пробачити «Газпрому»

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.

Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».