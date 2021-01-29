Коронавірус в Україні: за добу виявлено ще понад 5 тисяч нових хворих
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 211 593 особи
До лікарень з коронавірусом вчора потрапили 1 916 людей
За минулу добу в Україні медики виявили 5 181 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників. Такі дані наводить очільник МОЗ Максим Степанов.
Він повідомив, що вчора з коронавірусом було госпіталізовано 1 916 осіб. Померло від ускладнень хвороби 128 пацієнтів. За офіційними даними МОЗ вчора одужало 11 310 людей.
Здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 211 593 особи;
- одужало – 1 003 341 особа;
- летальних випадків – 22 479;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 209 089.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 361 випадок;
- Вінницька область – 282 випадки;
- Волинська область – 159 випадків;
- Дніпропетровська область – 259 випадків;
- Донецька область – 193 випадки;
- Житомирська область – 167 випадків;
- Закарпатська область – 137 випадків;
- Запорізька область – 232 випадки;
- Івано-Франківська область – 356 випадків;
- Київська область – 326 випадків;
- Кіровоградська область – 27 випадків;
- Луганська область – 40 випадків;
- Львівська область – 440 випадків;
- Миколаївська область – 207 випадків;
- Одеська область – 260 випадків;
- Полтавська область – 218 випадків;
- Рівненська область – 209 випадків;
- Сумська область – 123 випадки;
- Тернопільська область – 179 випадків;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 70 випадків;
- Хмельницька область – 147 випадків;
- Черкаська область – 131 випадок;
- Чернівецька область – 258 випадків;
- Чернігівська область – 152 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зазначимо, що днем раніше в Україні виявили ще 5,5 тисячі хворих на коронавірус.
Також 28 січня Рада прийняла важливий закон для старту вакцинації в Україні. Йдеться про проєкт №4613. Голосування за друге читання проєкту відбудеться сьогодні.
Документ надає уряду право реєструвати вакцини для використання при наступних умовах:
- наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань;
- дозвіл на екстрене застосування надано компетентним органом США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або Європейського союзу (принаймні однією з цих країн) відповідно до національного законодавства країни надання дозволу або лікарський засіб, перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров'я;
- відома потенційна користь лікарського засобу;
- не існує адекватної, схваленої й доступної альтернативи.
Раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував прийняти законопроєкт №4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Тим часом італійські вчені розпочали розробку вакцини проти Covid-19 та обіцяють розпочати її масове застосування восени 2021 року.
Зараз у світі роблять щеплення 10 різними вакцинами. Але дослідження їхньої безпеки та ефективності ще не завершені. Ці вакцини поки що на третій фазі клінічних випробувань. Після успішного завершення цього етапу виробники вакцин подають заявку на затвердження препарату до відповідних регулюючих органів. Потім наступає четверта фаза випробування – постліцензійна. Її проводять, щоб перевірити, чи викликає вакцина проблеми. Деякі з вакцин вже схвалені для екстреного або й повного використання – попередньо вони продемонстрували ефективність до 95%.
До слова, Україна не випустила жодної вакцини за 30 років. Відомий академік Михайло Тукало визнав занепад нашої науки. В інтерв’ю «Главкому» академік розказав, хто в Україні зараз займається розробкою вакцини від коронавірусу