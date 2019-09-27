На Полтавщині в ДТП за участі чотирьох авто загинув чоловік



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Смертельна аварія сталася на автодорозі «Онішки – Маяківка» Фото: Відділ комунікації поліції Полтавської області

В результаті ДТП постраждала пасажирка Hyundai, жінку госпіталізували

На Полтавщині на автодорозі «Онішки – Маяківка» 27 вересня зіткнулося чотири автомобілі.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Аварія сталася близько 13-ї години.

«Відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ-2101 під керуванням водія 1960 року народження, Hyundai під керуванням водія 1949 року народження, Opel Vectra під керуванням водія 1972 року народження та Opel Ascona, яким керував водій 1988 року народження», - заявили в поліції.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій ВАЗу, мешканець Оржицького району, від отриманих травм загинув на місці аварії.

Також в результаті ДТП постраждала пасажирка Hyundai, 1955 року народження, мешканка Пирятина. Вона з тілесними ушкодженнями доставлена до Оржицької лікарні.

Поліція встановлює причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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