У компаніях родичів Медведчука і Козака йдуть обшуки

Поліція і прокуратура 19 березня проводить обшуки у фірмах родичів Козака і Медведчука

Силовики проводять обшуки в рамках розслідування справ щодо земельних афер

На фірмах родичів проросійських народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака сьогодні проходять обшуки. Слідчі дії проводять працівники поліції і прокуратури. Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора.

«Зараз йдуть обшуки. Задіяні прокуратура і Нацполіція», - повідомив він.

Обшуки проходять на Закарпатті в рамках розслідування справи про можливе незаконне заволодіння земельною ділянкою компанією дружини Медведчука Оксани Марченко. На ділянці був побудований оздоровчий комплекс «Паражин».

Крім того, проведені обшуки на підприємстві «Керамбуд», яке належить братові Медведчука Сергію і братові Тараса Козака Богдану. Розслідується факт самовільного захоплення землі та незаконного видобутку корисних копалин цією фірмою.

Раніше СБУ проводила обшуки на заправках Медведчука.

Додамо, що сьогодні СБУ оголосила підозру «експерту» з каналів Медведчука.

Як відомо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.