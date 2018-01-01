Луцьк відправив школярів на карантин

У місті збільшився відсоток інфекційних захворювань

У луцьких школах через значну кількість учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, запроваджують карантин. Про це повідомляють «Волинські новини». Керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко повідомила, що в деяких школах йдуть на карантин лише окремі класи. Більшість навчальних закладів



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У місті збільшився відсоток інфекційних захворювань

У луцьких школах через значну кількість учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, запроваджують карантин. Про це повідомляють «Волинські новини».

Керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко повідомила, що в деяких школах йдуть на карантин лише окремі класи. Більшість навчальних закладів запроваджують карантин на тиждень – із 5–6 до 9 лютого.



Директор однієї з гімназій Олександр Мишковець розповів, що сьогодні в школі ще триває навчальний процес, а карантин оголошено із 6 лютого. Станом на сьогодні, в гімназії на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіли 485 учнів, що становить 36% від загальної кількості дітей.

«Ще в пятницю було менше 30% хворих дітей. Ми думали, що за вихідні дні частина учнів видужає, але, на жаль, захворіло ще більше. У дітей, які прийшли до школи, теж почали з'являтися симптоми хвороби. Тож, аби не допустити масовості захворювання, прийняли рішення про запровадження карантину», – зазначив Олександр Мишковець.



Раніше повідомлялося, що школи Рівного також закрили на карантин.