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    Події в Україні

    Луцьк відправив школярів на карантин

    У місті збільшився відсоток інфекційних захворювань
    У луцьких школах через значну кількість учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, запроваджують карантин. Про це повідомляють «Волинські новини». Керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко повідомила, що в деяких школах йдуть на карантин лише окремі класи. Більшість навчальних закладів
    • Сьогодні, 16:16
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    У місті збільшився відсоток інфекційних захворювань

    У луцьких школах через значну кількість учнів, хворих на грип або гостру респіраторну вірусну інфекцію, запроваджують карантин. Про це повідомляють «Волинські новини».

    Керівниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко повідомила, що в деяких школах йдуть на карантин лише окремі класи. Більшість навчальних закладів запроваджують карантин на тиждень – із 5–6 до 9 лютого.

    Директор однієї з гімназій Олександр Мишковець розповів, що сьогодні в школі ще триває навчальний процес, а карантин оголошено із 6 лютого. Станом на сьогодні, в гімназії на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію захворіли 485 учнів, що становить 36% від загальної кількості дітей.

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    «Ще в пятницю було менше 30% хворих дітей. Ми думали, що за вихідні дні частина учнів видужає, але, на жаль, захворіло ще більше. У дітей, які прийшли до школи, теж почали з'являтися симптоми хвороби. Тож, аби не допустити масовості захворювання, прийняли рішення про запровадження карантину», – зазначив Олександр Мишковець.

    Раніше повідомлялося, що школи Рівного також закрили на карантин

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