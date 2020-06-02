На Прикарпатті зафіксували другий за добу землетрус



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Жителі міста Долина, де стався землетрус, порівняли його з вибухом газу

Джерело землетрусу знаходилось в районі міста Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км

В Івано-Франківській області у місті Долина о 21 годині стався другий землетрус з магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«1 червня 2020 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з параметрами: магнітуда (за шкалою Ріхтера) 2,7, 21:05:44. Джерело землетрусу знаходилось в районі м. Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км», - повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За їхньою інформацією, цей землетрус за енергетичними параметрами дещо менший за попередній. Його можуть відчувати окремі люди всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах. Цей землетрус не несе загрози для населення.

Як повідомлялося, 1 червня у Долинському районі близько 7 години ранку стався землетрус з магнітудою 3,2 за шкалою Ріхтера. Тоді у Долині люди відчули три потужні коливання.