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    Думки вголос

    В Донецьку зухвало вбили одного з ватажків бойовиків ДНР

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    <p>Кривуля поруч з &laquo;міністром оборони ДНР&raquo; Кононовим</p> - В Донецьку зухвало вбили одного з ватажків бойовиків ДНР

    Кривуля поруч з «міністром оборони ДНР» Кононовим

    Бойовик Кривуля воював проти України з перших днів війни

    Мовою оригіналу

    20 января в Донецке у своего дома был расстрелян заместитель командира полка спецназ ВВ «ДНР» Алексей Кривуля, с весьма красноречивым псевдонимом «Грин». Это один из известных главарей боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском. На фотографии Кривуля рядом с «министром обороны ДНР» Кононовым.

    Полк спецназ ВВ - ключевая структура в борьбе за власть на оккупированной территории Донбасса. Почти все вооруженные формирования включены там в состав 1-го и 2-го армейского корпусов и находятся под прямым командованием российских генералов. Верхушка оккупационной администрации создала полк спецназ внутренних войск, чтобы иметь подконтрольную боевую структуру. Там служат самые преданные наемники, близкие к руководству местной оккупационной власти.

    «Грин» - высокопоставленный силовик в этих раскладах. И его ликвидация - хороший сигнал. Кто бы это ни сделал - это правильно и по заслугам.

    Забавно, что оккупационные СМИ боятся говорить о ликвидации Кривули. Обычных обвинений в адрес Украины нет. Можно предположить, что российские спецслужбы знают, кто убил «Грина». И здесь хочется вспомнить, что позывной «Грин» имел один из героев книги Бориса Акунина и фильма «Статский советник» - так звали революционера, который убивал и грабил, как он думал, ради революции, а на самом деле - совершал кровавые провокации по тайным заданиям российского жандармского генерала, который делал себе карьеру. Наверняка Кривуля взял себе позывной именно из «Статского советника».

    Свои провокационные задания для «Грина» генерал подписывал так: «СДД». Что расшифровывалось как «Сожрите друг друга».

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бойовики на Донбасі ДНР
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