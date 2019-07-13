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    На Рівненщині двоє дітей загинули внаслідок вибуху

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    На Рівненщині двоє дітей загинули внаслідок вибуху

    У смт Смига при спробі відкрити сейф, який був у господарчій будівлі на приватному подвір'ї, стався вибух, внаслідок чого загинули двоє дітей 2006 та 2007 років народження

    У суботу у Дубенському районі Рівненської області вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого загинуло двоє дітей. Про це повідомив пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що 13 липня о 12:06 до ДСНС надійшла інформація, що у смт Смига Дубенського району при спробі відкриття сейфу, який був у господарчій будівлі на приватному подвір'ї, стався вибух невстановленого предмета.

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    Внаслідок вибуху загинули двоє дітей 2006 та 2007 років народження.

    Вибух пошкодив вікна і двері будівлі.

    Від ДСНС залучено двоє чоловіків особового складу та одна одиниця техніки.

    Як повідомлялось, на Київщині батько з гранатою в руках погрожував неповнолітній доньці43-річного чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вміст алкоголю в крові нападника становив 1.1 проміле.

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