Штаб Об’єднаних сил попередив про збільшення випадків підривів людей і техніки



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Мінне поле

Штаб операції Об’єднаних сил закликає військовослужбовців та цивільних громадян їздити лише перевіреними щодо наявності мін дорогами

Штаб операції Об’єднаних сил попереджає про збільшення кількості підривів людей та техніки через вибухи невстановлених пристроїв на територіях, які знаходяться поза межами територій бойових дій.

Про це повідомляє пресслужбі штабу.

Зазначається, що в районі населеного пункту Новотроїцьке через вибух постраждав громадянин 1995 року народження, його було госпіталізовано. У населеному пункті Майорськ через вибух пристрою отримала пошкодження вантажівка КрАЗ та БТР-70, один військовий отримав опіки, його також направили до лікарні.

У районі Новобахмутівки госпіталізували двох військовослужбовців Нацгвардії.

Штаб операції Об’єднаних сил закликає військовослужбовців та цивільних громадян їздити лише перевіреними щодо наявності мін дорогами та дотримувати усіх заходів мінної безпеки.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі у понеділок, 8 липня 2019 року, отримав поранення медик-волонтер.