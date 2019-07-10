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    Кримінал

    У центрі окупованого Луганська стався вибух

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    <span>Про постраждалих внаслідок вибуху не повідомляється</span> - У центрі окупованого Луганська стався вибух
    Про постраждалих внаслідок вибуху не повідомляється

    Вибух стався в нежилому будинку в районі центрального ринку

    У центрі окупованого Луганська в середу, 10 липня, стався вибух у нежилому будинку в районі Центрального ринку по вулиці Магнітогорській, 2. Про це повідомляють ресурси місцевих сепаратистів.

    Вибуховою хвилею в будинку вибило вікна та зруйнувало частину стіни в районі сьомого поверху.

    Відзначається, що вибух не спровокував пожежу.

    Зазначимо, що минулого тижня в Луганську прогримів вибух у мерії. На технічному поверсі багатоповерхівки, на якому йшов ремонт, вибухнув, імовірно, газовий балон.

    До слова, з’явились перші підрахунки збитків від неправдивих мінувань. Так, збитки установ і організацій у зв'язку з регулярними, починаючи з 21 квітня, неправдивими повідомленнями про мінування різних об'єктів у Харківській області, становлять понад 5 млн грн.

    Нагадаємо, вчора у Харкові та Житомирі «замінували» виші.

    8 липня у Харкові «замінували» усі торговельні центри та вокзал

    Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України у зв'язку зі зростанням кількості неправдивих викликів про мінування об'єктів має намір змінити порядок реагування на такі повідомлення. 


     

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