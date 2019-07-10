У центрі окупованого Луганська стався вибух
Вибух стався в нежилому будинку в районі центрального ринку
У центрі окупованого Луганська в середу, 10 липня, стався вибух у нежилому будинку в районі Центрального ринку по вулиці Магнітогорській, 2. Про це повідомляють ресурси місцевих сепаратистів.
Вибуховою хвилею в будинку вибило вікна та зруйнувало частину стіни в районі сьомого поверху.
Відзначається, що вибух не спровокував пожежу.
Зазначимо, що минулого тижня в Луганську прогримів вибух у мерії. На технічному поверсі багатоповерхівки, на якому йшов ремонт, вибухнув, імовірно, газовий балон.
До слова, з’явились перші підрахунки збитків від неправдивих мінувань. Так, збитки установ і організацій у зв'язку з регулярними, починаючи з 21 квітня, неправдивими повідомленнями про мінування різних об'єктів у Харківській області, становлять понад 5 млн грн.
Нагадаємо, вчора у Харкові та Житомирі «замінували» виші.
8 липня у Харкові «замінували» усі торговельні центри та вокзал
Раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України у зв'язку зі зростанням кількості неправдивих викликів про мінування об'єктів має намір змінити порядок реагування на такі повідомлення.