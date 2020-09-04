На столичній Троєщині невідомі «замінували» школу (відео)



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Правоохоронці перевіряють приміщення школи №263

Правоохоронці евакуювали зі школи вчителів та учнів

Сьогодні, 4 вересня, надійшло повідомлення про замінування школи №263 на вул. Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва.

На місце прибула поліція, кінологи з собаками, вибухотехнічна служба.

Учнів, учителів та обслуговуючий персонал школи евакуювали.

Наразі правоохоронцями проводиться перевірка приміщення школи на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, 1 вересня новий навчальний рік у гімназії №32 на вул. у центрі Києва почався не зі святкової лінійки і першого уроку, а з повідомлення про мінування будівлі. У будівлі гімназії працювали оперативні служби. Але вибухівки в навчальному закладі не виявили.