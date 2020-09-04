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    На столичній Троєщині невідомі «замінували» школу (відео)

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    Правоохоронці перевіряють приміщення школи №263&nbsp; - На столичній Троєщині невідомі «замінували» школу (відео)
    Правоохоронці перевіряють приміщення школи №263 

    Правоохоронці евакуювали зі школи вчителів та учнів

    Сьогодні, 4 вересня, надійшло повідомлення про замінування школи №263 на вул. Сержа Лифаря в Деснянському районі Києва.

    На місце прибула поліція, кінологи з собаками, вибухотехнічна служба.

    Учнів, учителів та обслуговуючий персонал школи евакуювали.

    Наразі правоохоронцями проводиться перевірка приміщення школи на наявність вибухонебезпечних предметів.

     

    Нагадаємо, 1 вересня новий навчальний рік у гімназії №32 на вул. у центрі Києва почався не зі святкової лінійки і першого уроку, а з повідомлення про мінування будівлі. У будівлі гімназії працювали оперативні служби. Але вибухівки в навчальному закладі не виявили.

    Національна поліція України Київ школа замінування
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