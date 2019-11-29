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    На Рівненщині вночі зіткнулися два авто, є жертви

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    <p>Водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці аварії</p> - На Рівненщині вночі зіткнулися два авто, є жертви

    Водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці аварії

    Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

    Водій вантажного автомобіля Iveco виїхав на смугу зустрічного руху

    На автодорозі «Київ-Чоп» в Дубенському районі в ніч на 29 листопада сталася смертельна ДТП.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

    Водій вантажного автомобіля Iveco, 22-річний житель села Вишеньки Київської області, рухаючись у напрямку Львова, у селі Підлужжя виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 24-річного жителя селища Савинці Балаклійського району Харківської області.

    Водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці аварії.

    Водій вантажівки з численними травмами був доставлений до лікарні. Медики діагностували у нього політравму, відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом передпліччя та закриту травму грудної клітки.

    Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.

    Нагадаємо, на Черкащині в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ - Одеса» через ожеледицю сталася ДТП за участі 11 транспортних засобів.

    ДТП вантажівки водій Рівненщина поліція
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