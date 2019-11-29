На Рівненщині вночі зіткнулися два авто, є жертви



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Водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці аварії Фото: Відділ комунікації поліції Рівненської області

Водій вантажного автомобіля Iveco виїхав на смугу зустрічного руху

На автодорозі «Київ-Чоп» в Дубенському районі в ніч на 29 листопада сталася смертельна ДТП.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Водій вантажного автомобіля Iveco, 22-річний житель села Вишеньки Київської області, рухаючись у напрямку Львова, у селі Підлужжя виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, під керуванням 24-річного жителя селища Савинці Балаклійського району Харківської області.

Водій мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці аварії.

Водій вантажівки з численними травмами був доставлений до лікарні. Медики діагностували у нього політравму, відкриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом передпліччя та закриту травму грудної клітки.

Постраждалий перебуває у реанімаційному відділенні Дубенської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, на Черкащині в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ - Одеса» через ожеледицю сталася ДТП за участі 11 транспортних засобів.