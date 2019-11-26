На Черкащині в масштабній ДТП зіштовхнулися 10 авто і автобус (фото)



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Серед автомобілів, які потрапили в аварію, - п’ять вантажних Фото: пресслужба Головного управління ДСНС України у Черкаській області

Внаслідок ДТП травмовано три людини

На Черкащині в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ - Одеса» вранці у вівторок через ожеледицю сталася ДТП за участі 11 транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Черкаській області.

В аварію потрапили п’ять вантажних, п’ять легкових автомобілів та рейсовий автобус сполученням «Варшава - Херсон». В останньому перебувало 20 пасажирів, з яких ніхто не постраждав.

Внаслідок ДТП травмовано три особи з легкових та вантажних автомобілів.

«Рух по трасі відбувається у реверсному режимі», - додали в ДСНС.

Раніше повідомлялося,що уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію під Києвом, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Відомо,що Микола Кулеба у повній свідомості, загрози його життю немає, однак його старший син - у важкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.