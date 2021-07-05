Крим розсварив. У Польщі заарештували українця за підозрою у вбивстві земляка
Перед вбивством чоловіки випивали і сперечалися про територіальну приналежність Криму
У місті Білосток на північному сході Польщі в п'ятницю, 2 липня, за підозрою у вбивстві співвітчизника був заарештований громадянин України. Злочин стався в будинку, де проживали робітники з України та Білорусі, пише Kurier Poranny.
Відзначається, що вбивство сталося під час застілля. 41-річний українець завдав 48-річному співвітчизнику кілька ножових поранень, від яких той помер. Удари були нанесені в шию, голову, плечі.
Підозрюваний втік з місця злочину. Незабаром його заарештували. Він ховався в кущах недалеко від будинку. Чоловік був п'яний.
Українцеві загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 25 років або довічне ув'язнення. Підозрюваний не визнав себе винним і відмовився давати пояснення в прокуратурі.
Поліції він заявив, що не пам'ятає, що сталося, бо перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Відзначається, що підозрюваний приїхав до Польщі недавно і вбитий ним чоловік обіцяв допомогти йому влаштуватися на роботу.
За неофіційною інформацією, між підозрюваним і його жертвою сталася сварка про територіальну приналежність Криму.
Додамо, що у Польщі за вбивство судять українську заробітчанку.
Також у Польщі пілот не пускав українців на борт і кричав, що він «король літака».