На розгляд апеляції Кузьменко не з'явились прокурори



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Юлія Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори

Зал суду заповнений активістами, які прийшли на підтримку Кузьменко

Апеляційний суд міста Києва переніс на 24 грудня розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу підозрюваній у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета лікарю Юлії Кузьменко.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів у складі Юрія Сливи, Тетяни Фрич та Володимира Мельника через неявку прокурорів, повідомляє Укрінформ.

«Колегія суду ухвалила: перенести розгляд апеляції на 12 годину 24 грудня», - оголосив головуючий суддя.

При цьому адвокат підозрюваної Владислав Добош наполягав на розгляді апеляції саме 20 грудня, він клопотав перед судом про відтермінування засідання на декілька годин для забезпечення участі прокурорів.

Сама Кузьменко заявила, що принципово не залишить залу судового засідання, доки не з’являться прокурори.

Зал суду заповнений активістами, які прийшли на підтримку Кузьменко.

У коридорі на третьому поверсі суду знаходяться близько 15 співробітників поліції особливого призначення.

Раніше адвокат Костянтин Татарченко, який захищає підозрюваного у справі про вбивство Шеремета Андрія Антоненка, також подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний Печерським райсудом його підзахисному.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги сторони захисту на рішення суду першої інстанції стосовно запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета.

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.