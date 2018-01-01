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    На Соломонових островах стався землетрус магнітудою 5,9

    Осередок землетрусу залягав на глибині 23,5 кілометра
    Землетрус магнітудою 5,9 стався біля узбережжя Соломонових островів. Про це повідомляє Геологічна служба США. Поштовхи були зафіксовані в 11.24 по часу UTC в 145 кілометрах на південний схід від міста Кіракіра. Осередок залягав на глибині 23,5 кілометра. Інформації про жертви і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.
    • Сьогодні, 05:20
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    Соломонові острови
    Соломонові острови

    Осередок землетрусу залягав на глибині 23,5 кілометра

    Землетрус магнітудою 5,9 стався біля узбережжя Соломонових островів.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Поштовхи були зафіксовані в 11.24 по часу UTC в 145 кілометрах на південний схід від міста Кіракіра. Осередок залягав на глибині 23,5 кілометра.

    Інформації про жертви і руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

    Нагадаємо, у середу, 10 січня, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 4,7 бали.

    Раніше повідомлялося, що землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня. В результаті землетрусу постраждали понад 20 людей. 

    Натомість 10 січня у Карибському морі біля узбережжя Гондурасу стався землетрус магнітудою 7,6.

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