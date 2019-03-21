На станції метро в Амстердамі стався вибух



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За попередніми даними, метою злочинців став банкомат

В Амстердамі через сильні пошкодження від вибуху, закрита одна станція метро. Про це повідомляє сайт метро Амстердаму.

У повідомленні йдеться, що на одній із станцій метрополітену стався вибух. На даний момент станція закрита, там працюють поліція та слідча група.

У вибуху підозрюються двоє злочинців, які встигли втекти від правоохоронців.

За попередніми даними, метою злочинців став банкомат на станції. Про терористичний акт у повідомленні не йдеться.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Кабулі на святкуванні Новруза підірвався смертник. Також напередодні на сході Афганістану поблизу аеропорту міста Джелалабад в результаті нападу групи озброєних людей на будівельну компанію загинули 16 людей.

Нагадаємо також, що ввечері 19 березня в Києві в будинку пролунав потужний вибух. Мешканців будинку евакуювали. В результаті вибуху було пошкоджено двері під'їзду, вибито вікна в кількох квартирах з першого до п'ятого поверху.

Чоловік, який перебував неподалік, отримав баротравму, його доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу.