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    На Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі

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    У результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля - На Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі
    У результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля
    фото: deionline / Telegram

    На місце події виїхали фахівці для з'ясування обставин, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту

    У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі. Приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів, повідомляє сьогодні Держекоінспекція.

    «У Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. У результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля», – йдеться в повідомленні.

    На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.

    Місце аварії на нафтопроводі, фото: deionline / Telegram
    Місце аварії на нафтопроводі, фото: deionline / Telegram

    Також комісії «Охтирканафтогазу» і «Укрнафти» обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.

    Нагадаємо, у жовтні на нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух: 25 загиблих.

    Також у Чорному морі затонуло судно з хімікатами.

    Теги: нафта нафтопродукти екологія Сумщина аварія
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    На Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі