На Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі
На місце події виїхали фахівці для з'ясування обставин, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту
У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі. Приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів, повідомляє сьогодні Держекоінспекція.
«У Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. У результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля», – йдеться в повідомленні.
На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.
Також комісії «Охтирканафтогазу» і «Укрнафти» обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.
Нагадаємо, у жовтні на нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух: 25 загиблих.