На Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі

У результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля

На місце події виїхали фахівці для з'ясування обставин, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту

У Сумській області стався розлив нафти в результаті аварії на нафтопроводі. Приблизна площа забруднення становить 210 квадратних метрів, повідомляє сьогодні Держекоінспекція.

«У Державну екологічну інспекцію в Сумській області надійшло оперативне повідомлення про розгерметизацію нафтопроводу Лутище-Качанівка. У результаті аварії на землях біля об'єкта стався розлив нафтової суміші на ділянці зораного поля», – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали фахівці екоінспекції для з'ясування обставин події, вимірювання точної площі забрудненої ділянки та відбору проб ґрунту.

Місце аварії на нафтопроводі, фото: deionline / Telegram

Також комісії «Охтирканафтогазу» і «Укрнафти» обстежують територію біля нафтопроводу для встановлення та ліквідації причин аварії.

Нагадаємо, у жовтні на нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух: 25 загиблих.

Також у Чорному морі затонуло судно з хімікатами.