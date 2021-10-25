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    На нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух: 25 загиблих

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    Серед загиблих є неповнолітні

    Щонайменше 25 людей, зокрема декілька неповнолітніх, загинули в результаті вибуху і пожежі на нелегальному нафтопереробному заводі в штаті Ріверс в Нігерії, повідомили агентству Reuters в неділю місцевий лідер і один з жителів.

    «Кількість жертв дуже велика... ми нарахували 25 тіл», – сказав агентству місцевий глава громади Іфеані Омано, додавши: «Ми ще не впевнені в їх особистостях», – сказав він, додавши, що серед загиблих є неповнолітні.

    Вибух стався рано вранці в п'ятницю, додавши, що загинули люди з кількох громад.

    Представник місцевої поліції раніше підтвердив інцидент, але не повідомив про кількість жертв.

    Нелегальна переробка нафти поширена в багатому нафтою регіоні Дельта в Нігерії, де збіднілі місцеві жителі прокладають трубопроводи, щоб виробляти паливо і продавати його з прибутком. Ця практика, може бути настільки спрощенною, як то кип'ятіння сирої нафти в бочках для отримання палива, що є дуже небезпечним.

    Нігерія є найбільшим експортером нафти в Африці. За оцінками офіційних осіб, вона втрачає в середньому 200 тисяч барелів на день (б/с) нафти - понад 10% свого виробництва - через крадіжки або вандалізму на трубопроводах. Крадіжка і вандалізм сприяють величезному забрудненню навколишнього середовища в регіоні.

    До слова, на південному заході Нігерії озброєні бойовики напали на в’язницю. Внаслідок цього 575 ув’язнених втекли.

    Теги: вибух Нігерія
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    На нафтопереробному заводі в Нігерії стався вибух: 25 загиблих