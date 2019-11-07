На світанку російські найманці обстріляли Водяне і Кримське



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Один боєць Збройних сил дістав поранень

Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили два обстріли. Один український військовий зазнав поранень.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли... За наявною інформацією, цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю», - поінформував речник.

За словами Праути, на Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Кримського. На Донецькому напрямку окупанти тривалий час обстрілювали позиції українських військ біля Водяного з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Речник також зауважив, що обидва обстріли почалися близько 5-ї ранку.

Як відомо, вчора п'ятий президент України Петро Порошенко відвідав Схід України, де спілкувався з військовими та місцевими жителями. Зокрема він заявив, що наразі окупанти залишаються на своїх позиціях біля Станиці Луганської.