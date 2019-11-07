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    На світанку російські найманці обстріляли Водяне і Кримське

    • Розсилка
    На світанку російські найманці обстріляли Водяне і Кримське

    Один боєць Збройних сил дістав поранень

    Російсько-окупаційні війська від початку доби здійснили два обстріли. Один український військовий зазнав поранень.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли... За наявною інформацією, цієї доби одного військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил з пораненням доставлено до військового мобільного госпіталю», - поінформував речник.

    За словами Праути, на Луганському напрямку з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру противник протягом пів години вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил у районі Кримського. На Донецькому напрямку окупанти тривалий час обстрілювали позиції українських військ біля Водяного з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Речник також зауважив, що обидва обстріли почалися близько 5-ї ранку.

    Як відомо, вчора п'ятий президент України Петро Порошенко відвідав Схід України, де спілкувався з військовими та місцевими жителями. Зокрема він заявив, що наразі окупанти залишаються на своїх позиціях біля Станиці Луганської

    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл окуповані території Операція Об’єднаних сил озброєння
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