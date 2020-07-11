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    На Тернопільщині через спалах Covid-19 призупинили роботу заводу

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    <p>Працівників цегельного заводу у Бережанах відправили на самоізоляцію</p> - На Тернопільщині через спалах Covid-19 призупинили роботу заводу

    Працівників цегельного заводу у Бережанах відправили на самоізоляцію

    Виявлено спалах захворюваності на короновірусну хворобу на заводі «Керамік»

    У Бережанах Тернопільської області через спалах коронавірусу призупинили роботу цегельного заводу «Керамік».

    Про це повідомляє Бережанська районна державна адміністрація у Facebook.

    «Виявлено спалах захворюваності на короновірусну хворобу Covid -19 на ТОВ завод «Керамік», за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву заводу «Керамік» призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам у Бережанах рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.

    Зазначимо, що станом на ранок 10 липня у Тернопільській області виявили 2174 випадки Covid-19.

    До слова, на заводі крабових паличок в Одеській області стався спалах коронавірусу.

    Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      52043
    • Хворіють
      25898
    • Одужали
      24800
    • Померли
      1345

    Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.

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