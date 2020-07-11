На Тернопільщині через спалах Covid-19 призупинили роботу заводу



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Працівників цегельного заводу у Бережанах відправили на самоізоляцію

Виявлено спалах захворюваності на короновірусну хворобу на заводі «Керамік»

У Бережанах Тернопільської області через спалах коронавірусу призупинили роботу цегельного заводу «Керамік».

Про це повідомляє Бережанська районна державна адміністрація у Facebook.

«Виявлено спалах захворюваності на короновірусну хворобу Covid -19 на ТОВ завод «Керамік», за результатами засідання прийнято рішення рекомендувати керівництву заводу «Керамік» призупинити діяльність підприємства та вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією», – йдеться у повідомленні.

Крім того, закладам громадського харчування та розважальним закладам у Бережанах рекомендовано обмежити діяльність до 22:00.

Зазначимо, що станом на ранок 10 липня у Тернопільській області виявили 2174 випадки Covid-19.

До слова, на заводі крабових паличок в Одеській області стався спалах коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 10 липня за добу від коронавірусного захворювання одужали 1016 хворих. Це рекордний показник за весь час пандемії в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 52043

Хворіють 25898

Одужали 24800

Померли 1345

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Разом з тим за добу захворювання виявили ще у 819 людей, 18 хворих — померли.