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У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
фото з відкритих джерел

Громадянам слід негайно пройти в укриття цивільного захисту 

О 22:36 з'явились повідомлення про вибухи у Тернополі та Тернопільській області.

Міська влада просить не знімати і не поширювати в мережі відео та фото.

Після 23:00 у Тернополі знову були вибухи.

Моніторингові ЗМІ повідомляють про загрозу «Калібрів» для Тернопільщини.

Близько 22:20 «Суспільне» повідомило про вибухи у Херсоні.

О 22:10 повітряну тривогу оголосили у всіх західних, східних, центральних, північних і південних областях України, окрім Запорізької, Дніпропетровської та Харківської.

Раніше повідомлялося, що у результаті вибухів під Маріуполем 13 травня було знешкоджено близько 50 російських військових. 

Також у суботу, 13 травня, о 8:49 в окупованому Маріуполі прогримів дуже гучний вибух. Водночас радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що окупанти посилили присутність систем ППО в місті.

Зокрема у мережі з’явилося відео з місця вибуху у колишній академії МВС в тимчасово окупованому Луганську. У будівлі наразі базуються російські окупанти.

Нагадаємо, опівночі 13 травня російські окупанти атакували Україну з північного та південного напрямків ударними БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131. Усього зафіксовано 21 пуск. На різних напрямках знищено 17 боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів, мобільних вогневих груп. 

 

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