На виборах у Буковелі – підкуп виборців? Кандидат у нардепи Шевченко потрапив у черговий скандал

На відомого кандидата працюють «сітки» підкупу виборців? Суд доручив поліції відкрити кримінальне провадження

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області зобов`язав службову особу відділення поліції №1 (Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинене кримінальне правопорушення за ч.4 ст.160 КК України («Підкуп виборця за попередньою змовою групи осіб»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 22 березня.

Ініціатором звернення виступила громадська організація «Передові виборчі ініціативи». Спочатку ця організація направила відповідну заяву до поліції щодо виявлених фактів підкупу виборців в одномандатному виборчому окрузі №87.

За їхніми даними, окремі громадяни на території виборчого округу розпочали протиправну діяльність, направлену на побудову так званих «сіток» підкупу виборців. Зокрема, нині підшукуються виборці, яким передаються кошти в обмін на зобов`язання проголосувати за кандидата у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка. Організатором «сіток», за твердженням громадської організації, виступили двоє чоловіків і одна жінка.

Проте поліція відмовилася вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань і оформила цю перевірку в порядку Закону України «Про звернення громадян».

Водночас суд наголосив, що службова особа відділення поліції не виконала вимог ст.214 КПК України, яка передбачає внесення відомостей про кримінального правопорушення протягом 24 годин з моменту звернення особи з повідомленням про злочин.

Як повідомляв «Главком», раніше Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області зобов’язав уповноважену особу районного відділу поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за фактом можливого підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України) з боку кандидата у народні депутати від партії «За майбутнє» у 87 окрузі Олександра Шевченка.

У соцмережах Шевченко заявив, що власним коштом розпочав ремонт дороги на території Пасічнянської територіальної громади, що входить до 87 округу. При цьому ще на початку листопада 2020 року державне підприємство «Дороги Прикарпаття» за результатами тендера обрало переможцем ТОВ «ПБС» для виконання капітального ремонту відрізку дороги, про який писав Шевченко.

Як відомо, довибори до Верховної Ради по 87 округу відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній депутат від «Слуги народу» від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат після того, як став мером міста Надвірна Івано-Франківської області.

На окрузі балотується 14 кандидатів у нардепи.