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    Байден проведе велику пресконференцію після вступу на посаду

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    Байден проведе велику пресконференцію після вступу на посаду

    З моменту інавгурації минуло дев'ять тижнів

    Президент США Джо Байден проведе першу велику пресконференцію з моменту вступу на посаду глави держави.

    Про це пише Newsweek.

    Урочиста інавгурація, перші укази і початок масштабних перетворень: Байден став 46-м президентом США

    інавгурації американського лідера минуло дев'ять тижнів.

    Байден, як підрахували ЗМІ, стане першим за останні 100 років главою Білого дому, який на тривалий термін відстрочив своє перше повноцінне спілкування з пресою.

    Експрезидент Дональд Трамп провів свою першу пресконференцію через 27 днів після інавгурації, а Барак Обама — через 20 днів після вступу на посаду. Джордж Буш — молодшому через 33 дні. А спілкування Байдена з представниками ЗМІ пройде на 64 день після вступу на посаду.

    Теги: ЗМІ США президент
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