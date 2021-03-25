Байден проведе велику пресконференцію після вступу на посаду

З моменту інавгурації минуло дев'ять тижнів

Президент США Джо Байден проведе першу велику пресконференцію з моменту вступу на посаду глави держави.

Про це пише Newsweek.

Урочиста інавгурація, перші укази і початок масштабних перетворень: Байден став 46-м президентом США

інавгурації американського лідера минуло дев'ять тижнів.

Байден, як підрахували ЗМІ, стане першим за останні 100 років главою Білого дому, який на тривалий термін відстрочив своє перше повноцінне спілкування з пресою.

Експрезидент Дональд Трамп провів свою першу пресконференцію через 27 днів після інавгурації, а Барак Обама — через 20 днів після вступу на посаду. Джордж Буш — молодшому через 33 дні. А спілкування Байдена з представниками ЗМІ пройде на 64 день після вступу на посаду.