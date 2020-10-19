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    На виборах у США достроково проголосували вже понад 28 млн американців

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    Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада - На виборах у США достроково проголосували вже понад 28 млн американців
    Загальні вибори в США відбудуться 3 листопада

    Найбільше американців проголосувало достроково у штаті Техас

    У Сполучених Штатах Америки достроково на виборах президента проголосували 28 626 265 осіб. Відповідні підрахунки, опубліковані на порталі United States Elections Project, створений професором Університету штату Флорида Майклом Макдональдом.

    Зазначається, що загальні вибори в США відбудуться 3 листопада.

    «Техас лідирує за кількістю виборців, які достроково віддали свій голос на виборах. Там вже проголосували понад 4 млн американців. Далі йдуть штати Каліфорнія (3 037 970), Північна Кароліна (1 526 973) і Флорида (2 509 245)», – йдеться на порталі.

    Також понад мільйон виборців вже проголосували у штатах Джорджія, Вірджинія і Нью-Джерсі.

    Нагадаємо, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

    До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

    До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.

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