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    Про рускій карабль – можна. Нацрада пояснила своє ставлення до матюків в ефірі

    Фраза українського прикордонника на адресу російського корабля стала справжнім хітом війни - Про рускій карабль – можна. Нацрада пояснила своє ставлення до матюків в ефірі
    Фраза українського прикордонника на адресу російського корабля стала справжнім хітом війни
    фото із соцмереж

    У законі немає навіть штрафу за матюки

    Покарання за нецензурну лексику в українському законодавстві не існує, але в телеефірі треба обходитися без матюків. Про це голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла в інтерв’ю «Главкому».

    Вона зазначила, що виступає проти нецензурної лайки з вуст ведучих. За словами Герасим’юк, до війни Нацрада зустрічалася із вітчизняними медіагрупами для роз’яснення етичних моментів телевізійного мовлення. Зокрема, про те, як розказувати в ефірі про страшні події, про самогубства, катастрофи, про сексуальне насилля щодо дітей, як подавати цю інформацію, аби це не травмувало глядачів. І разом з тим, не використовуючи матюки. «Невже ми не можемо говорити про серйозні речі без нецензурної лексики?» – зазначила голова Нацради.

    Щодо відомої фрази про «русскій воєнний корабль», Герасим’юк зазначила, що у Національній раді не проти її використання. «Але коли ведучий в ефірі починає матюкатися – це зовсім інша річ. Уявіть собі, що мине час, наші діти вчитимуть історію цієї війни і їм нема буде чого показати, окрім «мать-перемать» в ефірі»,в – пояснила свою позицію голова Національної ради.

    Нагадаємо, 25 лютого стало відомо про атаку російських кораблів на українських прикордонників. Резонансу цій історії додав аудіозапис переговорів українські військовослужбовці з моряками на кораблях окупантів. «У відповідь на пропозицію здатися українці відповіли нецензурною мовою: «Російський корабель, йди на х*й!».

    Після цього зв’язок з українськими військовими зник. 25 лютого радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що прикордонники загинули. Пізніше, 26 лютого з’явилися повідомлення про те, що на острові можуть бути поранені і загиблі. Цивільний корабель, який відправили на острів, мав намір евакуювати військових, але був захоплений окупантами. Був захоплений і весь острів.

    Згодом стало відомо, що військові, які протистояли російським окупантам на острові Зміїний, залишилися живими і потрапили до полону.

    6 березня в мережі з’явилося фото автора фрази про «русскій воєнний корабль». Виявилося, що легендарного прикордонника звуть Роман, а родом він із Золотоноші, що на Черкащині.

    Фразу ж почали активно використовувати як політики, так і музиканти. Зокрема, представники Литви на Євробаченні-2006 гурт LT United переробили свою конкурсну пісню на You Are The Winners для України, а також вказали напрям руху російському воєнному кораблю.

    Читайте також: Ольга Герасим’юк: Ми записуємо російські телепередачі для Гаазького трибуналу
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Про рускій карабль – можна. Нацрада пояснила своє ставлення до матюків в ефірі