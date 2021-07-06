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    Росія оновила антирекорд добової смертності від коронавірусу

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    У Росії вперше померли понад 700 пацієнтів з Covid-19 за добу - Росія оновила антирекорд добової смертності від коронавірусу

    У Росії вперше померли понад 700 пацієнтів з Covid-19 за добу

    Фото: Tass

    Смертність різко зросла майже на 13%

    У Росії встановлено новий антирекорд добової смертності через Covid-19, кількість померлих різко зросла майже на 13%. Про це повідомляють росЗМІ.

    Зазначається, що у РФ вперше померли понад 737 пацієнтів з коронавірусом за добу. Попередній антирекорд був встановлений 1 липня – тоді померли 672 пацієнта.

    Всього з початку пандемії після зараження коронавірусом померли 139 316 росіян.

    За останню добу в 85 регіонах виявлено 23 378 нових випадків коронавірусу. За добовим приростом Covid-19 лідирують Москва (5498), Московська область (2536), Санкт-Петербург (1869), Нижегородська (454) і Воронежська області (370).

    Загальна кількість заражень з початку пандемії Covid-19 у Росії становить 5,6 млн.

    Нагадаємо, Україна запровадила запобіжні заходи, щоб не допустити розповсюдження нового штаму коронавірусу «Дельта» з Росії.

    До слова, головний санлікар України вважає, що Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли українці перестануть носити маски.

    Як відомо, 5 липня в Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус.

    До слова, у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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    Теги: Росія смерть епідемія коронавірус
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    Росія оновила антирекорд добової смертності від коронавірусу