Росія оновила антирекорд добової смертності від коронавірусу

У Росії вперше померли понад 700 пацієнтів з Covid-19 за добу

Смертність різко зросла майже на 13%

У Росії встановлено новий антирекорд добової смертності через Covid-19, кількість померлих різко зросла майже на 13%. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що у РФ вперше померли понад 737 пацієнтів з коронавірусом за добу. Попередній антирекорд був встановлений 1 липня – тоді померли 672 пацієнта.

Всього з початку пандемії після зараження коронавірусом померли 139 316 росіян.

За останню добу в 85 регіонах виявлено 23 378 нових випадків коронавірусу. За добовим приростом Covid-19 лідирують Москва (5498), Московська область (2536), Санкт-Петербург (1869), Нижегородська (454) і Воронежська області (370).

Загальна кількість заражень з початку пандемії Covid-19 у Росії становить 5,6 млн.

Нагадаємо, Україна запровадила запобіжні заходи, щоб не допустити розповсюдження нового штаму коронавірусу «Дельта» з Росії.

До слова, головний санлікар України вважає, що Covid-19 з нами ще принаймні на півтора року.

Раніше Міністерство охорони здоров'я повідомило, коли українці перестануть носити маски.

Як відомо, 5 липня в Україні виявили ще пів тисячі хворих на коронавірус.

До слова, у ВООЗ зробили важливу заяву про коронавірус.

Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.