Новий рік наближається: роботи танцюють хіт шістдесятих Do You Love Me



Новорічний танок людиноподібних роботів Atlas та робота-собаки Spot кадр з відео Роботи різних модифікацій разом вийшли на танцпол Компанія Boston Dynamics показала новорічне відео, на якому відразу чотири робота трьох різних видів виконують спільний танець під композицію 1962 року «Do You Love Me» групи The Contours. Танець починають два людиноподібних робота Atlas, потім до них приєднується робот-собака Spot, а в самому кінці – ще й робот на колесах Handle. «Вся наша команда зібралася разом, щоб відзначити початок нового року, який, як ми сподіваємося, буде більш щасливим», – йдеться у підписі до відео. Різні роботи Boston Dynamics вже давно вміють танцювати – але до сих пір вони ніколи не робили цього разом. Джерело: meduza.io