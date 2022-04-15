Окупанти стріляли по Сумщині забороненими снарядами

Війська РФ завдали ударів по Охтирському районі з важкої артилерії

Російські війська обстріляли кілька громад в Охтирському районі Сумської області з важкої артилерії, використовуючи заборонені снаряди. Така атака ворога по території регіону стала першою за десять днів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«На жаль, сьогодні (14 квітня – ред.) російські терористичні фашистські війська за останні 10 днів вперше обстріляли територію Сумської області. Вони гатили по Охтирському району. Це Великописарівська громада, це село Попівка», – йдеться у зверненні чиновника.

Живицький уточнив, що окупанти застосували при обстрілі важку артилерію із забороненими міжнародними правилами снарядами.

За словами глави ОВА, в зазначених населених пунктах були пошкоджені приватні будинки. Атака була здійснена з території РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ворог зібрав чималі сили на кордоні Сумщини: область готується до оборони.

Також повідомлялося, що Сумщина вільна від окупантів, але небезпека ще не минула – Живицький.

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