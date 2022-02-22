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    Російський політик назвав Радбез Путіна збіговиськом маразматиків і злодіїв

    На думку Навального, Путін у своєму зверненні до росіян був &laquo;шаленим&raquo; - Російський політик назвав Радбез Путіна збіговиськом маразматиків і злодіїв
    На думку Навального, Путін у своєму зверненні до росіян був «шаленим»
    фото: tass

    Навальний порівняв визнання «ДНР» та «ЛНР» із введенням військ до Афганістану у 1979 році

    Російський опозиціонер Олексій Навальний порівняв визнання Російською Федерацією сепаратистських «ДНР» та «ЛНР» із введенням радянських військ до Афганістану у 1979 році. Про це він написав у своєму Instagram.

    «Я дивився вчора на «засідання Ради безпеки», це збіговисько маразматиків і злодіїв… і думав про таке ж збіговисько номенклатурних маразматиків з Політбюро ЦК КПРС, які приблизно ось так само, з власної забаганки, уявляючи себе геополітиками за «великою шахівницею», ухвалили рішення про введення радянських військ до Афганістану. І тодішнім радянським, і нинішнім російським керівникам «потрібно одне: відволікання уваги народу Росії від реальних проблем – розвитку економіки, зростання цін, беззаконня, що панує», – зазначив Навальний.

    Опозиціонер, який зараз відбуває тюремний термін у Володимирській області, написав, що після введення військ до Афганістану останній «був зруйнований, але й СРСР отримав смертельну рану». На його думку, Путін у своєму зверненні до росіян був «шаленим».

    «Замініть «Україну» у його промові на «Казахстан», «Білорусь», «країни Балтії», «Азербайджан», «Узбекистан» тощо, включаючи навіть «Фінляндію». І подумайте, куди далі понесе геополітична думка діда-маразматика», – вважає Навальний.

    Зазначимо, сьогодні Рада федерації дала добро Путіну на використання армії в Україні.

    До слова, американські дипломати висміяли «видатного історика» Путіна (фото).

    Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому понад пів години викладав свою інтерпретацію історії України, СРСР та Російської імперії. Він вкотре повторював штампи російської пропаганди, заперечував державність України, казав про «державний переворот» у країні 2014 року та «неонацистів» при владі.

    Насамкінець президент РФ оголосив, що прийняв рішення визнати так звані «ЛДНР» – окуповані Росією райони Луганської та Донецької областей – незалежними державами.

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    Теги: Росія війна Путін агресія політика Україна СРСР Олексій Навальний
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    Російський політик назвав Радбез Путіна збіговиськом маразматиків і злодіїв