Російський політик назвав Радбез Путіна збіговиськом маразматиків і злодіїв

На думку Навального, Путін у своєму зверненні до росіян був «шаленим»

Навальний порівняв визнання «ДНР» та «ЛНР» із введенням військ до Афганістану у 1979 році

Російський опозиціонер Олексій Навальний порівняв визнання Російською Федерацією сепаратистських «ДНР» та «ЛНР» із введенням радянських військ до Афганістану у 1979 році. Про це він написав у своєму Instagram.

«Я дивився вчора на «засідання Ради безпеки», це збіговисько маразматиків і злодіїв… і думав про таке ж збіговисько номенклатурних маразматиків з Політбюро ЦК КПРС, які приблизно ось так само, з власної забаганки, уявляючи себе геополітиками за «великою шахівницею», ухвалили рішення про введення радянських військ до Афганістану. І тодішнім радянським, і нинішнім російським керівникам «потрібно одне: відволікання уваги народу Росії від реальних проблем – розвитку економіки, зростання цін, беззаконня, що панує», – зазначив Навальний.

Опозиціонер, який зараз відбуває тюремний термін у Володимирській області, написав, що після введення військ до Афганістану останній «був зруйнований, але й СРСР отримав смертельну рану». На його думку, Путін у своєму зверненні до росіян був «шаленим».

«Замініть «Україну» у його промові на «Казахстан», «Білорусь», «країни Балтії», «Азербайджан», «Узбекистан» тощо, включаючи навіть «Фінляндію». І подумайте, куди далі понесе геополітична думка діда-маразматика», – вважає Навальний.

Зазначимо, сьогодні Рада федерації дала добро Путіну на використання армії в Україні.

До слова, американські дипломати висміяли «видатного історика» Путіна (фото).

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням, в якому понад пів години викладав свою інтерпретацію історії України, СРСР та Російської імперії. Він вкотре повторював штампи російської пропаганди, заперечував державність України, казав про «державний переворот» у країні 2014 року та «неонацистів» при владі.

Насамкінець президент РФ оголосив, що прийняв рішення визнати так звані «ЛДНР» – окуповані Росією райони Луганської та Донецької областей – незалежними державами.

Читайте також: