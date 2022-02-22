Мережа глузує з Путіна, який не знає історії. Добірка курйозних фотожаб

Путін переконує всіх, що Україну створив Ленін

Інтернет-жартівників обурило невігластво очільника Росії

Твердження президента Росії Володимира Путіна про те, що Україну створив Володимир Ленін, коли організовував СРСР, не залишилося без уваги гумористів з мережі.

Зокрема, інтернет-жартівників обурило таке невігластво очільника Росії, яке вони і висміюють в своїх фотожабах. Також вони глузують з засідання Радбезу Росії.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР».

Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

А ще Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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