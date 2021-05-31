Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину на Печерську

Між двома водіями стався конфлікт, внаслідок якого водій Mercedes здійснив кілька пострілів

У Подільському районі Києва патрульні поліцейські затримали водія автомобіля Mercedes, який влаштував стрілянину на вул. Глазунова в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

«Сьогодні, близько 14:00, на вулиці Глазунова між двома водіями стався конфлікт, внаслідок якого водій Mercedes здійснив кілька пострілів у повітря. Небайдужі громадяни, які і зателефонували до поліції, надали орієнтування на автівку. Вже через деякий час керманича було затримано у Подільському районі патрульними поліцейськими», – йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться необхідні першочергові слідчі дії.

Раніше поліція повідомила про конфлікт зі стріляниною в центрі Києва.

ЗМІ повідомляли, що невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

Нагадаємо, минулого тижня у Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

25 травня ввечері на вулиці Стеценка в Києві чотири екіпажі поліції зупинили автомобіль КІА, гонитва за яким була через шість районів столиці. За попередньою інформацією, на ВДНГ відбулась стрілянина між КІА та автомобілем Audi.

У квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.