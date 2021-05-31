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    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину на Печерську

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    Водія Mercedes було затримано в Подільському районі Києва - Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину на Печерську
    Водія Mercedes було затримано в Подільському районі Києва
    Фото: Київ оперативний

    Між двома водіями стався конфлікт, внаслідок якого водій Mercedes здійснив кілька пострілів

    У Подільському районі Києва патрульні поліцейські затримали водія автомобіля Mercedes, який влаштував стрілянину на вул. Глазунова в Печерському районі столиці. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

    «Сьогодні, близько 14:00, на вулиці Глазунова між двома водіями стався конфлікт, внаслідок якого водій Mercedes здійснив кілька пострілів у повітря. Небайдужі громадяни, які і зателефонували до поліції, надали орієнтування на автівку. Вже через деякий час керманича було затримано у Подільському районі патрульними поліцейськими», – йдеться в повідомленні.

    Наразі проводяться необхідні першочергові слідчі дії.

    Раніше поліція повідомила про конфлікт зі стріляниною в центрі Києва.

    ЗМІ повідомляли, що невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі Mercedes.

    Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

    Нагадаємо, минулого тижня у Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка.

    25 травня ввечері на вулиці Стеценка в Києві чотири екіпажі поліції зупинили автомобіль КІА, гонитва за яким була через шість районів столиці. За попередньою інформацією, на ВДНГ відбулась стрілянина між КІА та автомобілем Audi.

    У квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

    На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.

    Теги: Національна поліція України Київ водій автомобіль стрілянина
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    Поліція затримала чоловіка, що влаштував стрілянину на Печерську