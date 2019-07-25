В Херсоні прокурор погорів на хабарі



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Прокурора затримали поблизу будівлі Херсонської місцевої прокуратури

За попередньою інформацією, прокурор вимагав і отримав від мешканки міста Херсон 6000 гривень

Прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області затримали під час отримання ним неправомірної вигоди.

Про це 25 липня повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, прокурор вимагав і отримав від мешканки міста Херсон 6000 гривень. За отриманий хабар він обіцяв подати до суду клопотання щодо розгляду за спрощеною процедурою кримінального провадження щодо скоєння нею крадіжки та призначити за наслідками судового розгляду найменшу міру покарання.

Прокурора затримали поблизу будівлі Херсонської місцевої прокуратури в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому готується повідомлення про підозру.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військова прокуратура затримала начальника сектору реагування патрульної поліції та інспектора Літинського відділу поліції Вінниччини під час отримання хабара.