В Україну не пустили російську психологиню, яка їхала проводити майстер-класи



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Прикордонники встановили, що жінка незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим

Прикордонники не пропустили до Києва росіянку, яка планувала проводити у столиці майстер-класи, та заборонила в’їзд до України ще на три роки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.

«У Жулянах прикордонники заборонили в’їзд громадянці РФ, яка прилетіла в Київ проводити майстер-клас. Наразі росіянку не пропущено через кордон та, крім того, на три роки заборонено їй в’їзд на територію України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відома у Росії психолог, телеведуча, авторка книг в Києві планувала провести майстер-клас «Теорія неймовірності». Та під час контролю в пункті пропуску в аеропорту «Жуляни» прикордонники встановили, що жінка незаконно відвідувала тимчасово окупований Росією Крим, де проводила тренінги з психології. Крім того, вона повідомила правоохоронцям, що прибула до столиці України з приватною метою – відвідати подругу. Проте, охоронці кордону з’ясували, що жінка мала проводити майстер-клас у Києві, на який навіть були квитки у продажу.

Нагадаємо, нещодавно в поле зору українських прикордонників під час заходів щодо виявлення правопорушників, які незаконно потрапляють на територію України через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованих територіях, потрапив журналіст із Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту «Бориспіль».