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    На залізничних вокзалах з’являться розетки з USB портами

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    На залізничних вокзалах з’являться розетки з USB портами

    Заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році

    Укрзалізниця планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.

    Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

    Також в УЗ нагадали, що заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році. 

    У пресслужбі компанії просять повідомляти в контактний центр, якщо за зарядку гаджетів вимагатимуть кошти.

    До слова, раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов доручив скасувати закупівлю сувенірних підстаканників з логотипом на суму понад мільйон гривень. Кошти, що мали піти на підстаканники, спрямували на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.

    Також зазначимо, що пасажири Укрзалізниці цього року поцупили рушників і ложок на 400 тисяч грн

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