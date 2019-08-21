На залізничних вокзалах з’являться розетки з USB портами



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Заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році

Укрзалізниця планує встановити на залізничних вокзалах розетки з USB портами.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

Також в УЗ нагадали, що заряджати гаджети на вокзалах та в поїздах можна безкоштовно - таке рішення прийняли ще у 2017 році.

У пресслужбі компанії просять повідомляти в контактний центр, якщо за зарядку гаджетів вимагатимуть кошти.

До слова, раніше голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов доручив скасувати закупівлю сувенірних підстаканників з логотипом на суму понад мільйон гривень. Кошти, що мали піти на підстаканники, спрямували на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.

Також зазначимо, що пасажири Укрзалізниці цього року поцупили рушників і ложок на 400 тисяч грн