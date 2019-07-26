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    Економіка та фінанси

    «Підстаканники на мило»: В Укрзалізниці замість сувенірних підстаканників на мільйон гривень куплять мила

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    Пити чай зі стаканів за дві тисячі гривень точно не смачніше, - впевнений Крвацов - «Підстаканники на мило»: В Укрзалізниці замість сувенірних підстаканників на мільйон гривень куплять мила
    Пити чай зі стаканів за дві тисячі гривень точно не смачніше, - впевнений Крвацов

    За мільйон гривень можна купити близько 30 тонн мила, - керівник Укрзалізниці

    Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов доручив скасувати закупівлю сувенірних підстаканників з логотипом на суму понад мільйон гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Кравцова, кошти, що мали піти на підстаканники, спрямував на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.

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    «Пити чай зі стаканів за дві тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом, може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна», - написав керівник Укрзалізниці.

    Кравцов поінформував, що вже дав розпорядження на ці гроші зробити додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. «Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила», — написав Євген Кравцов.

    Також голова правління Укрзалізниці повідомив, що планує перевірити якість обслуговування пасажирів у поїздах: «Наступного тижня буде відрядження — якраз особисто перевірю його наявність у вагонах».

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