«Підстаканники на мило»: В Укрзалізниці замість сувенірних підстаканників на мільйон гривень куплять мила



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Пити чай зі стаканів за дві тисячі гривень точно не смачніше, - впевнений Крвацов

За мільйон гривень можна купити близько 30 тонн мила, - керівник Укрзалізниці

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов доручив скасувати закупівлю сувенірних підстаканників з логотипом на суму понад мільйон гривень. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Кравцова, кошти, що мали піти на підстаканники, спрямував на закупівлю рідкого мила для пасажирських поїздів.

«Пити чай зі стаканів за дві тисячі гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом, може, через це на них хотіли витратити більше мільйона. Нахабність у деяких захмарна», - написав керівник Укрзалізниці.

Кравцов поінформував, що вже дав розпорядження на ці гроші зробити додаткову закупівлю рідкого мила у пасажирські поїзди. «Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила», — написав Євген Кравцов.

Також голова правління Укрзалізниці повідомив, що планує перевірити якість обслуговування пасажирів у поїздах: «Наступного тижня буде відрядження — якраз особисто перевірю його наявність у вагонах».