Рух вантажівок на Київщині обмежено на семи напрямках (перелік)

Водіїв вантажівок на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою

З 13:00 понеділка, 8 лютого, діє обмеження руху для вантажного транспорту на дорогах державного значення Київської області.

Обмеження руху вводяться у зв'язку з несприятливими погодними умовами, котрі можуть спричинити утворення заторів та задля необхідності безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Обмеження діють на дорогах:

М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі

М-03 Київ – Харків – Довжанський

М-05 Київ – Одеса

М-06 Київ – Чоп

М-07 Київ – Ковель – Ягодин

Н-01 Київ – Знам'янка

Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя

Спецтехніка підрядних організацій продовжує працювати на автошляхах для забезпечення безпечного руху автотранспорту.

Інформація про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту буде надаватись додатково.

Водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та діючих обмежень просять користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг, всі вони позначені на Google мапі.

Також із 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.