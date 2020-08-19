На заводі партнера Фірташа в окупованому Криму стався викид газу



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На підприємстві «Кримський титан» після тривалого простою запустили сіркокислотне виробництво

Мешканці окупованого Армянську скаржаться на неприємний запах у повітрі

Потужний викид сірчистого газу стався на об'єднанні «Кримський титан» в Армянську на півночі анексованого півострова.

Про це в середу, 19 серпня, повідомив глава «адміністрації» Армянська Василь Теліженко в соцмережі.

За його словами, сьогодні на підприємстві після тривалого простою запустили сіркокислотне виробництво.

При цьому стався викид сірчистого ангідриду, який привів до локального забруднення повітря в межах проммайданчика «Кримського титану».

Теліженко заявив, що концентрація шкідливих речовин не перевищує допустимі норми. При цьому він відзначив, що в «адміністрацію» почали надходити скарги жителів Армянська на неприємний запах у повітрі.

Зазначимо, що об'єднання «Кримський титан» належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа.

Як повідомлялося, 2018 року на адмінмежі з Кримом були зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працювали у безпосередній близькості до заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську.

Прикордонникам Херсонського загону у зв’язку з хімічними викидами заводу «Кримський титан» видавали засоби спецзахисту.