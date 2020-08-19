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    На заводі партнера Фірташа в окупованому Криму стався викид газу

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    На підприємстві &laquo;Кримський титан&raquo; після тривалого простою запустили сіркокислотне виробництво - На заводі партнера Фірташа в окупованому Криму стався викид газу
    На підприємстві «Кримський титан» після тривалого простою запустили сіркокислотне виробництво

    Мешканці окупованого Армянську скаржаться на неприємний запах у повітрі

    Потужний викид сірчистого газу стався на об'єднанні «Кримський титан» в Армянську на півночі анексованого півострова.

    Про це в середу, 19 серпня, повідомив глава «адміністрації» Армянська Василь Теліженко в соцмережі.

    За його словами, сьогодні на підприємстві після тривалого простою запустили сіркокислотне виробництво.

    При цьому стався викид сірчистого ангідриду, який привів до локального забруднення повітря в межах проммайданчика «Кримського титану».

    Теліженко заявив, що концентрація шкідливих речовин не перевищує допустимі норми. При цьому він відзначив, що в «адміністрацію» почали надходити скарги жителів Армянська на неприємний запах у повітрі.

    Зазначимо, що об'єднання «Кримський титан» належить бізнес-партнеру українського олігарха Дмитра Фірташа.

    Як повідомлялося, 2018 року на адмінмежі з Кримом були зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працювали у безпосередній близькості до заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську.

    Прикордонникам Херсонського загону у зв’язку з хімічними викидами заводу «Кримський титан» видавали засоби спецзахисту.

    Крим екологія завод аварія повітря
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