Працівники білоруських цукрових заводів вийшли на акцію солідарності



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Зазначається, що до акції співробітників цукрового заводу в Жабинці також долучилися представники Жабинківського комбікормового заводу та інші жителі міста

На акцію солідарності сьогодні вийшли працівники цукрових заводів у Жабинці, Слуцьку та Городеї - ЗМІ

Працівники білоруських цукрових заводів у вівторок, 18 серпня, вийшли на акції солідарності. Про це повідомляє портал tut.by.

«На акції солідарності сьогодні вийшли працівники цукрових заводів у Жабинці, Слуцьку та Городеї. Працівники Городейського цукрового заводу оголосили страйк», — інформує портал.

Зазначається, що до акції співробітників цукрового заводу в Жабинці також долучилися представники Жабинківського комбікормового заводу та інші жителі міста.

Як повідомлялося, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Також 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, напередодні було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

Раніше повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

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