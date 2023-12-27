На заводі Tesla робот напав на інженера

Робот притис чоловіка, а потім вчепився в нього металевими кігтями в спину та руку

Унаслідок нападу інженер отримав відкриту рану на лівій руці

У Техасі робот компанії Tesla напав на інженера і завдав йому поранень. Про це пише Daily Mail.

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Двоє свідків розповіли, що на їхнього колегу, інженера, напала машина, призначена для переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля Tesla.

Робот притис чоловіка, а потім вчепився в нього металевими кігтями в спину та руку. На поверхні заводу залишився «кривавий слід». Співробітникам заводу довелося натиснути кнопку аварійного вимкнення.

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У результаті нападу інженер отримав відкриту рану на лівій руці, згідно зі звітом про травми за 2021 рік. Tesla не повідомляла про будь-які травми, пов'язані з роботами, на своєму заводі в 2021 та 2022 роках.

Як повідомляється, цей інцидент стався на тлі побоювань щодо зростання ризиків автоматизованих роботів на робочому місці.

Нагадаємо, уряд Китаю оприлюднив плани щодо початку виробництва людиноподібних роботів.

Як повідомлялося, Tesla розкрила нові подробиці щодо свого людиноподібного робота Optimus, який був анонсований Ілоном Маском під час Tesla AI Day у 2021 році. Наразі робот вже вміє ходити, хоча досить повільно. Крім того, Tesla Bot тепер здатний розпізнавати та брати предмети в руки, а також сортувати їх.

До слова, з наступного року в початкових і середніх школах південнокорейської столиці Сеула з'являться роботи-викладачі англійської мови.