Борис Джонсон знову буде прем'єром? У Британії відбувається «макаронна змова» проти Cунака

У Британії відбувається «макаронна змова» для повернення на посаду прем'єра Бориса Джонсона

Політичні вороги Ріші Сунака планували кроки проти уряду. Англійські депутати та політтехнологи змовилися в італійському ресторані у Ковент-Гардені, аби повалити владу прем'єра Великої Британії Ріші Сунака та отримати нового до виборів. Про це пише видання The ​​Daily Mail.

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Серед британських депутатів Консервативної партії (торі) назріває змова проти прем'єра Ріші Сунака через рейтинги, що знижуються, на його місце пророкують експрем'єра Бориса Джонсона. Прощальну фразу Джонсона у 2022 році деякі сприйняли як натяк на повернення.

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон може знову очолити уряд у результаті планів, які виношують депутати від торі.

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Незадоволені нинішнім прем'єром Ріші Сунаком парламентарі обговорили свої плани в італійській закусочній Giovanni's. Виданння назвало цю групу торі «макаронними змовниками». Giovanni's, – давній сімейний італійський ресторан у лондонському Ковент-Гардені, яким керує сицилійський аристократ граф Піно Рагона, а стіни закладу прикрашені фотографіями таких знаменитих відвідувачів як Френк Сінатра та Ліз Трасс.

Політичні змовники вважають, що тільки повернення Джонсона допоможе партії перемогти на наступних виборах, і планують посилити тиск на прем'єра, який зберігається після недавніх відставок двох міністрів – глави МВС Суелли Браверман та міністра імміграції Роберта Дженріка.

В італійській закусочній Giovanni's депутати обговорили плани щодо відставки Ріші Сунака The ​​Daily Mail

Джерело від депутатів торі каже, що Брейверман і Джерік взагалі «сварилися як щури в мішку в Міністерстві внутрішніх справ, постійно намагаючись бути в центрі уваги та звинувачуючи один одного, коли щось йшло не так».

Два міністри залишили свої посади внаслідок скандалу із законом про надання притулку біженцям із Руанди. У вівторок, 12 грудня, відбудеться розгляд палатою громад нового законопроєкту з цього питання, що його просуває Сунак. Документ передбачає, що прохачів притулку, які прибули до Великої Британії незаконно, відправлятимуть назад у Руанду. Однак у юридичному департаменті уряду зазначили, що Європейський суд із прав людини може заблокувати цю ініціативу. Джерела Financial Times оцінили ймовірність успіху зусиль Сунака як «у кращому разі 50%».

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Однак Джонсон не є депутатом, це стало проблемою для змовників. «Якби Борис все ще був у палаті громад, Ріші звільнили б від посту до Різдва і Джонсон повернувся б на Даунінг-стріт до Нового року. Ми не просто спостерігаємо поразку на загальних виборах – ми стикаємося з екзистенційною кризою», – розповіло одне із джерел газети.

Прихильники Джонсона висунули кілька ідей, як можна повернути політика до депутатів, а один із них зауважив, що «не існує правила, згідно з яким прем'єр-міністр має бути депутатом». «Тому план буде таким: ми призначимо тимчасового прем'єр-міністра, досягнемо обрання Бориса лідером, а потім, якщо ми виграємо вибори, він повертається на Даунінг-стріт», - пояснив він.

Джонсон залишив пост прем'єра Великої Британії минулого вересня після низки відставок міністрів, цей процес запустив нинішній прем'єр Ріші Сунак.

Нагадаємо, у Консервативній партії Британії зростає невдоволення чинним прем'єр-міністром Сунаком. Деякі консерватори хочуть повернути колишнього очільника партії Бориса Джонсона. Про це пише Daily Mail.

Видання зазначає, що The Mail on Sunday поспілкувалася з кількома депутатами від Консервативної партії, які вважають, що повернення колишнього прем’єр-міністра Бориса Джонсона є єдиним способом врятувати партію від поразки на виборах.

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Журналісти пишуть, що консерваторів підштовхнуло змінити голову партії після того, коли Ріші Сунак зіткнувся з різким голосуванням стосовно свого головного плану щодо мігрантів у Руанді.

Раніше британський міністр імміграції достроково склав свої повноваження через рішучу незгоду із міграційною політикою уряду та суперечки із прем'єром Сполученого королівства щодо переселення мігрантів до африканської країни Руанда. Міністр Великої Британії у справах міграції Роберт Дженрік подав у відставку після того, як кабінет міністрів опублікував надзвичайний законопроєкт, який дозволяє переселяти мігрантів з Великої Британії до Руанди. Про це пише The Times.