Найпотужніший у світі кросовер скоро перестануть випускати

Dodge припинить випуск екстремального Durango Hellcat в червні

Dodge Durango SRT Hellcat, який став найпотужнішим в світі кросовером, припинять випускати в червні нинішнього року навіть незважаючи на те, що попит перевершив очікування.

Про це повідомляє видання Mopar Insiders з посиланням на американських дилерів марки Dodge.

Після прем'єри екстремального кросовера Dodge Durango SRT Hellcat виробник оголосив, що модель буде випускатися лише протягом 2021 року.

Це обмеження не стосується кількості випущених екземплярів автомобіля: у 2022 модельний рік шлях кросоверу закритий через перспективні екологічні норми, яким не відповідає вихлоп його компресорної «вісімки». Тепер, як повідомляє видання Mopar Insiders з посиланням на американських дилерів марки Dodge, стало відомо, що виробництво Durango SRT Hellcat буде завершено вже в червні поточного року.

Запланований тираж випуску найпотужнішого в світі кросовера досі невідомий. Раніше передбачалося, що на заводі в штаті Мічиган буде зібрано не більше двох тисяч примірників Durango SRT Hellcat, однак через величезний попит Dodge збирається по можливості збільшити обсяг виробництва.

Модель оснащена 6,2-літровим двигуном V8, що розвиває 720 кінських сил. На розгін з місця до 60 миль (97 кілометрів) на годину кросовер витрачає всього 3,5 секунди.

Вартість Durango SRT Hellcat в США складає 80 995 доларів.