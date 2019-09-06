Киянин стріляв з рушниці для підводного полювання у свою колишню дружину



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Чоловік вистрілив у жінку з рушниці для підводного полювання, спорядженої металевою стрілою (гарпуном) Фото: Прокуратура Києва

Повідомлено про підозру 53-річному чоловіку, який вчинив замах на життя колишньої дружини

У четвер, 5 вересня, зранку до правоохоронних органів столиці надійшло повідомлення про госпіталізацію 51-річної жінки із вогнепальним пораненням.

У ході проведення невідкладних слідчих дій з’ясувалось, що у потерпілої напередодні виник конфлікт з її колишнім чоловіком. Під час сварки останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вистрілив у жінку з рушниці для підводного полювання, спорядженої металевою стрілою (гарпуном). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Жінку госпіталізували з діагнозом «непроникаюче поранення грудної клітини з наявністю стороннього тіла».

Зловмисника, який після вчинення злочину втік, у подальшому затримали. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство).

Київською місцевою прокуратурою №8 до Святошинського районного суду Києва подано клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.