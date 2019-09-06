  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Киянин стріляв з рушниці для підводного полювання у свою колишню дружину

    • Розсилка
    Чоловік&nbsp;вистрілив у жінку з рушниці для підводного полювання, спорядженої металевою стрілою (гарпуном) - Киянин стріляв з рушниці для підводного полювання у свою колишню дружину
    Чоловік вистрілив у жінку з рушниці для підводного полювання, спорядженої металевою стрілою (гарпуном)
    Фото: Прокуратура Києва

    Повідомлено про підозру 53-річному чоловіку, який вчинив замах на життя колишньої дружини

    У четвер, 5 вересня, зранку до правоохоронних органів столиці надійшло повідомлення про госпіталізацію 51-річної жінки із вогнепальним пораненням.

    У ході проведення невідкладних слідчих дій з’ясувалось, що у потерпілої напередодні виник конфлікт з її колишнім чоловіком. Під час сварки останній, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вистрілив у жінку з рушниці для підводного полювання, спорядженої металевою стрілою (гарпуном). Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Жінку госпіталізували з діагнозом «непроникаюче поранення грудної клітини з наявністю стороннього тіла».

    Читайте також

    Зловмисника, який після вчинення злочину втік, у подальшому затримали. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України (замах на вбивство).

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Киянин стріляв з рушниці для підводного полювання у свою колишню дружину
    Киянин стріляв з рушниці для підводного полювання у свою колишню дружину
    Киянин стріляв з рушниці для підводного полювання у свою колишню дружину

    Київською місцевою прокуратурою №8 до Святошинського районного суду Києва подано клопотання про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває.

    Читайте також
    прокуратура Київ кримінал напад жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ